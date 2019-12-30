Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı başlatıyoruz. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı başlatıyoruz. - Son Dakika Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı başlatıyoruz.

7 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı başlatıyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı başlatıyoruz. Bu programın çağrısına ocak ayında çıkacağız."

Mustafa Varank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:30 Kaynak: AA
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