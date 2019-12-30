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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı başlatıyoruz.
7 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı başlatıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:30 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı başlatıyoruz. Bu programın çağrısına ocak ayında çıkacağız."
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