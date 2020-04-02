Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Varank, aşı konferansında konuştu-Aktuel - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Varank, aşı konferansında konuştu-Aktuel

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır