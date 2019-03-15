Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Yeni Zelanda'daki Camilere Saldırı) Sayın...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Yeni Zelanda'daki Camilere Saldırı) Sayın...

2 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Yeni Zelanda'daki camilere saldırı) Sayın Cumhurbaşkanımız sıklıkla bir beka meselesinden bahsediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "( Yeni Zelanda'daki camilere saldırı) Sayın Cumhurbaşkanımız sıklıkla bir beka meselesinden bahsediyor. Bazıları 'bu beka meselesi' neymiş diyorlar ama işte bugün bunun ne olduğunu görmüş olduk. Bizim buradaki mesuliyetimizden, bu topraklardaki mevcudiyetimizden yüzyıllardır rahatsız olanlar var. Onun için yerli yersiz ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Ama ben biliyorum ki sizler her zaman devletimizin, milletimizin, bayrağımızın yanında olacaksınız ve her zaman Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacaksınız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:49 Kaynak: AA

Mustafa Varank, Yeni Zelanda, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'daki Katliamda Caminin İçinde Olan Görgü Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında 2 Türk'ün Yaralandığı Ortaya Çıktı

Avustrayalı Senatörden Skandal Yeni Zelanda Açıklaması! Göç Eden Müslümanlar'ı Sorumlu Tuttu Son Dakika! Trump'tan Katliam Yorumu: Bu Bir Nefret Eylemidir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 14:55:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Yeni Zelanda'daki Camilere Saldırı) Sayın...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]