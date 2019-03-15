Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Yeni Zelanda'daki Camilere Saldırı) Sayın...
2 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Yeni Zelanda'daki camilere saldırı) Sayın Cumhurbaşkanımız sıklıkla bir beka meselesinden bahsediyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
: "( Yeni Zelanda
'daki camilere saldırı) Sayın Cumhurbaşkanımız sıklıkla bir beka meselesinden bahsediyor. Bazıları 'bu beka meselesi' neymiş diyorlar ama işte bugün bunun ne olduğunu görmüş olduk. Bizim buradaki mesuliyetimizden, bu topraklardaki mevcudiyetimizden yüzyıllardır rahatsız olanlar var. Onun için yerli yersiz ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Ama ben biliyorum ki sizler her zaman devletimizin, milletimizin, bayrağımızın yanında olacaksınız ve her zaman Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacaksınız."
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:49 Kaynak: AA
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