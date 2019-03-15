Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yeni Zelanda'da Bir Irkçı, Mülteci Düşmanı, Sapık...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yeni Zelanda'da bir ırkçı, mülteci düşmanı, sapık terörist, Müslüman kardeşlerimiz cuma namazı kılarken onlara saldırdı ve kardeşlerimizi ibadet esnasında şehit etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yeni Zelanda'da bir ırkçı, mülteci düşmanı, sapık terörist, Müslüman kardeşlerimiz cuma namazı kılarken onlara saldırdı ve kardeşlerimizi ibadet esnasında şehit etti. Maalesef dünyada ırkçılık, İslamafobi artış gösteriyor. Her gün din kardeşlerimize, dindaşlarımıza yapılan yeni bir saldırıyı haberlerde okuyoruz."

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