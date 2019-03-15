Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Yeni Zelanda'da İki Camideki Terör Saldırısı) Bu...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Bu hastalıklı ruh halinin, bu İslam düşmanlığının bizimle sorunu var. Bu topraklarda bizim bayrağımızın dalgalanmasıyla, bu topraklardaki minarelerle, ezan sesiyle zoru var.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Bu hastalıklı ruh halinin, bu İslam düşmanlığının bizimle sorunu var. Bu topraklarda bizim bayrağımızın dalgalanmasıyla, bu topraklardaki minarelerle, ezan sesiyle zoru var. Ama ben biliyorum ki sizler bu topraklarda ezanı susturmayacak, bayrağı indirmeyeceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duracak ve ona sahip çıkacaksınız."

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