Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terör Saldırısı)...
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı) Oradaki şehitlerimizin, yaralılarımızın her birinin hakkını, hukukunu tüm platformlarda sonuna kadar savunacağımızın bilinmesini isterim. Ama asıl mücadeleyi başta İslamofobi olmak üzere her türlü ırkçı,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
: "( Yeni Zelanda
'da iki camiye yönelik terör saldırısı) Oradaki şehitlerimizin, yaralılarımızın her birinin hakkını, hukukunu tüm platformlarda sonuna kadar savunacağımızın bilinmesini isterim. Ama asıl mücadeleyi başta İslamofobi olmak üzere her türlü ırkçı, faşist düşüncenin kendine zemin bulduğu alanlarda yürüteceğiz"
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:54 Kaynak: AA
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