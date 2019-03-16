Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Yeni Zelanda'da İki Camideki Terör Saldırısı)...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Yeni Zelanda'da İki Camideki Terör Saldırısı)...

10 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Saldırıyı gerçekleştiren teröristin arkasında bıraktığı manifestoda çok ilginç ifadeler yer alıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Saldırıyı gerçekleştiren teröristin arkasında bıraktığı manifestoda çok ilginç ifadeler yer alıyor. Öyle ki İstanbul'da camileri, minareleri yıkmaktan, Ayasofya'yı tekrar ele geçirmekten, Sayın Cumhurbaşkanımızı öldürmekten bahsediyor. Bizler bu coğrafyada yüzyıllardır mevcudiyetimizi sürdürüyoruz. Bu topraklara sahip olmaya devam edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:49 Kaynak: AA

Ayasofya, Mustafa Varank, Yeni Zelanda, Politika
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