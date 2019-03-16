Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Yeni Zelanda'da İki Camideki Terör Saldırısı)...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Saldırıyı gerçekleştiren teröristin arkasında bıraktığı manifestoda çok ilginç ifadeler yer alıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Saldırıyı gerçekleştiren teröristin arkasında bıraktığı manifestoda çok ilginç ifadeler yer alıyor. Öyle ki İstanbul'da camileri, minareleri yıkmaktan, Ayasofya'yı tekrar ele geçirmekten, Sayın Cumhurbaşkanımızı öldürmekten bahsediyor. Bizler bu coğrafyada yüzyıllardır mevcudiyetimizi sürdürüyoruz. Bu topraklara sahip olmaya devam edeceğiz."

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Camilere Saldıran Terörist Mahkemeye Çıkarıldı

Yeni Zelanda Saldırganı Manifestoyu Katliamdan Önce Başbakanlık Ofisine Göndermiş

Cami Katliamında Saldırgana Engel Olmaya Çalışırken Öldürüldü

Cami Kapısında Bekleyen Kişinin Katile Son Sözü "Merhaba Kardeşim" Oldu