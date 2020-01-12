Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni Zigana Tüneli inşaatını gezdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni Zigana Tüneli inşaatını gezdi - Son Dakika Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni Zigana Tüneli inşaatını gezdi

7 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni Zigana Tüneli inşaatında incelemelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni Zigana Tüneli inşaatını gezdi, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni Zigana Tüneli inşaatında incelemelerde bulundu.

Yeni Zigana Tüneli'nin Torul tarafındaki şantiyeye gelen Varank, burada yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Varank, daha sonra kendi kullandığı araçla tünelin tamamlanan bölümünü gezdi.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Varank, Gümüşhane ziyareti kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının çok önemli bir projesini ziyaret ettiklerini söyledi.

Varank, Zigana Tüneli'nin çok önemli bir yatırım olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"14,5 kilometre uzunluğunda iki tüpten oluşacak, çift gidiş, çift geliş Gümüşhane ile Trabzon'u bağlayacak çok önemli bir tünelden bahsediyoruz. Sadece 30 dakikalık yolu 10 dakikaya indirmekle kalmayacak, aynı zamanda kuzey güney aksı dediğimiz Türkiye'de çok önemli bir bağlantı yolunun en önemli noktalarından bir tanesindeyiz. Burası sadece bir tünel değil, gerek havalandırma tünelleri, şaftlarla ilgili gerekse kaplamalarla ilgili çok önemli teknolojilerin kullanıldığı, Türkiye'de özelikle ulaşım alanında büyük faydalar getirecek bir tünel."

Tünelin bir an önce hizmete açılmasını ve vatandaşların gerek yük gerekse insan taşımacılığında burayı kolay bir şekilde kullanmasını istediklerini dile getiren Varank, "Arkadaşlarımız üç vardiya halinde ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Görüyorsunuz şu anda kar yağıyor, buralar oldukça zor coğrafyalar, inşallah tünel bittiğinde vatandaşlarımıza büyük bir hizmet olacak." dedi.

Bakan Varank'a incelemeleri sırasında Vali Kamuran Taşbilek, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve diğer ilgililer eşlik etti.

Mustafa Varank, Gümüşhane, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2019'da en çok şikayet edilen ürün ayakkabı oldu
Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok Ali Koç: Comolli gelecek ve konuşup durumuna bakacağız Japon milyarder, twitini paylaşan 1000 kişiyi paraya boğacak!

Son Dakika Haberleri
19:48 AK Parti'li Yavuz: "2021'de öngörülüyor, ilk tank banttan inecek" - Son Dakika Ekonomi
19:45 Japon milyarder, twitini paylaşan 1000 kişiyi paraya boğacak! - Son Dakika Ekonomi
18:24 Bakan Varank, AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika Ekonomi
16:55 Bakan Soylu Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Son Dakika Ekonomi
16:51 Nasıranlı Grup, DEİK'te başarılı bir şekilde yer aldı - Son Dakika Ekonomi
16:16 Balıkçılar ne umdular, ne buldular! Vatandaş satın almak için birbiriyle yarıştı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 23:26:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni Zigana Tüneli inşaatını gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]