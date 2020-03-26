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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yeni bir uygulama olarak geliştirdiğimiz TÜBİTAK...
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yeni bir uygulama olarak geliştirdiğimiz TÜBİTAK COVID-19 PORTALI'nı da bugün itibarıyla devreye aldık.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yeni bir uygulama olarak geliştirdiğimiz TÜBİTAK COVID-19 PORTALI'nı da bugün itibarıyla devreye aldık."
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:18 Kaynak: AA
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