Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yerli Katma Değer Konusunda Hem Üreticinin Hem de...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yerli Katma Değer Konusunda Hem Üreticinin Hem de...

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yerli katma değer konusunda hem üreticinin hem de tüketicinin farkındalığının yüksek olması gerekiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yerli katma değer konusunda hem üreticinin hem de tüketicinin farkındalığının yüksek olması gerekiyor. Buradan hareketle hem yerli ürünü üreten hem de bunu kullananın kazançlı çıkacağı bir mekanizma tasarlıyoruz. Nihai amaç, Türk sanayisine katma değerli üretimle çağ atlatmak. Ülkemizin ihtiyacı olan bu yapısal dönüşümü inşallah hep birlikte başaracağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:31 Kaynak: AA

Ekonomi
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