Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yerli Kaynaklarımızdan En İdeal Şekilde Yararlanıp,...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yerli Kaynaklarımızdan En İdeal Şekilde Yararlanıp,...

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yerli kaynaklarımızdan en ideal şekilde yararlanıp, üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz ancak bu sayede döviz kurlarındaki dalgalanmaların üretime olan etkisini en aza indirebiliriz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yerli kaynaklarımızdan en ideal şekilde yararlanıp, üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz ancak bu sayede döviz kurlarındaki dalgalanmaların üretime olan etkisini en aza indirebiliriz. İşte yakında açıklayacağımız yerlileştirme ürün programıyla bu ihtiyaca çözüm bulmak istiyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:31 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm Bekleyen Vatandaş İçin Müjdeyi Verdi 1 Milyarlık TL'lik Derbi

Lokanta İşletmecisinin Siparişlerinin Bulunduğu Kolilerden 300 Bin Lira Çıktı Sosyal Medyada Tanıştığı Kıza, Cinsel İstismarda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 16:01:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yerli Kaynaklarımızdan En İdeal Şekilde Yararlanıp,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]