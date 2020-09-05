Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli elektirkli scooter'ı test etti - Son Dakika

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli elektirkli scooter'ı test etti
KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyarette bulunmak için geldiği Kocaeli'de yerli elektrikli scooter'ı test etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi programa katılmak için Kocaeli'ye geldi. Bakan Varank ilk olarak Bilişim Vadisi'nde düzenlenen imza törenine katıldı. Törenin ardından Bakan Varank, yerli üretim olan
Scooterları test etti. Firma yetkililerinden scooterlar hakkında bilgiler alan Varank, daha sonra bir scootera binerek test etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 14:29 - Kaynak: İHA
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