Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yıl boyunca atacağımız adımlarla, bu büyüme oranlarını... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Yıl boyunca atacağımız adımlarla, bu büyüme oranlarını... - Son Dakika Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yıl boyunca atacağımız adımlarla, bu büyüme oranlarını...

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yıl boyunca atacağımız adımlarla, bu büyüme oranlarını orta ve uzun vadeye de yaymaya devam edeceğiz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yıl boyunca atacağımız adımlarla, bu büyüme oranlarını orta ve uzun vadeye de yaymaya devam edeceğiz. Türkiye 2023 yılını, çok sağlam bir sanayi ve teknoloji altyapısıyla karşılayacak."

Mustafa Varank, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:34 Kaynak: AA
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