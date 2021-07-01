Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Şanlıurfa'da buluşarak bilek güreşi yaptı

Bakan Varank'ın gençlerle buluştuğu toplantıda;

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ile AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan da hazır bulundu.

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini işaret ederek bilek güreşi yapması için önerdiği Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu ile de burada bir araya geldi.

Ocakoğlu ile bir süre sohbet eden Varank, karşılaşma öncesinde ceketini çıkarıp kollarını sıvadıktan sonra, milli sporcuya "Hazır mısın?" diyerek gülümsedi.

KAHKAHA TUFANI

Hakem Şehmus Gültekin'in 'hazır ve başla komutu' ile start alan müsabakaya Varank ile genç sporcu arasındaki diyaloglar damga vurdu. Milli sporcunun maçın en heyecanlı anında Varank'a; "Urfa'ya yatırım yapacak mısınız?" sorusunu yöneltmesi, salonda kahkaha tufanı ile karşılık buldu. Varank, genç sporcunun sorusunu 'Yeneceksen ona göre, yenmeyeceksen ona göre" şeklinde yanıtladı.

Bakan Varank'ın gerçekçi bir maç isteğine karşılık veren Ocakoğlu, tüm gücünü göstereceğinin sözünü verdi. Çetin geçen maçı milli sporcu kazandı.

YENİ BİR İSİM ÖNERDİ

Müsabaka sonrası maçı değerlendiren Varank'ın konuşması da maç sırasında yaptığı espriler kadar samimi ve içtendi. Varank, maç sonrasında yaptığı değerlendirmede; "Milli sporcumuzu Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'u yollayalım, bence o yener' dedi.

Maçı kazanan Abdulsamet Ocakoğlu ise gerçek anlamda zorlandığını belirterek şunları söyledi; "Maç güzel geçti, bakanımızla tatlı bir sohbet şeklinde ve atışmalı geçti. Açıkçası zorladı beni. Bakanımız gerçekten çok güçlü"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖNERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Babalar Günü etkinliği kapsamında video konferans yöntemiyle görüşen milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bilek güreşi yapmak istemiş, Erdoğan maç için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı önermişti.