Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 10. Yöresel Ürünler Fuarı'nın açılışını yaptı
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kurdele kesimi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın fuarı gezmesinden detaylar Yöresel ürünlerin tadımından detaylar ANTALYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 10. Yöresel Ürünler Fuarı'nın açılışını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:18 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kurdele kesimi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın fuarı gezmesinden detaylar
Yöresel ürünlerin tadımından detaylar
ANTALYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 10. Yöresel Ürünler Fuarı'nın açılışını yaptı.
Son Dakika: Soçi mutabakatı sonrası Trump'tan Türkiye tweeti: Güvenli Bölge oluşturuldu Son Dakika: Teröristlere verilen 150 saatlik süreç başlarken Tel Abyad'da patlama oldu: 3 ölü, 10 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan, taburcu olan MHP liderine geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak Haydarpaşa ve Sirkeci garları ihalesini kazanan Hezarfen Danışmanlık, İmamoğlu'na yüklendi: Yaptığı suçtur