Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 10. Yöresel Ürünler Fuarı'nın açılışını yaptı
Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 10. Yöresel Ürünler Fuarı'nın açılışını yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 10. Yöresel Ürünler Fuarı'nın açılışını yaptı

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kurdele kesimi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın fuarı gezmesinden detaylar Yöresel ürünlerin tadımından detaylar ANTALYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 10. Yöresel Ürünler Fuarı'nın açılışını yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kurdele kesimi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın fuarı gezmesinden detaylar

Yöresel ürünlerin tadımından detaylar

ANTALYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 10. Yöresel Ürünler Fuarı'nın açılışını yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 10. Yöresel Ürünler Fuarı'nın açılışını yaptı

Mustafa Varank, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:18 Kaynak: AA
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