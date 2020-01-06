Son Dakika › Ekonomi › Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Vatandaşlarımızın Türkiye'nin Otomobili'ni destekleme oranı... - Son Dakika Ekonomi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Vatandaşlarımızın Türkiye'nin Otomobili'ni destekleme oranı...
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Vatandaşlarımızın Türkiye'nin Otomobili'ni destekleme oranı yüzde 97,6, satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89."
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:16 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Vatandaşlarımızın Türkiye'nin Otomobili'ni destekleme oranı yüzde 97,6, satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89."
Son Dakika E-ticarette daha güvenli alışveriş dönemi başlıyor Özbekistan ile ilişkiler gelişiyor! Türkiye'de ilk Özbek baharat markası kuruluyor Belediyede şoför olan Niler Albayrak: Bir dönem cinsel ilişki işçiliği yaptım Milli Stinger ile TSK'nın envanteri güçlenecek