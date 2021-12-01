Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 5. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı'na katılarak konuşma yaptı

Gebze Teknik Üniversitesi'nin kongre merkezinde gerçekleşen 5'inci Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı'na katılan Bakan Mustafa Varank, önemli açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antarktika kıtasında 12 ay boyunca hizmet verecek Türk bilim üssünün hayata geçirileceğini açıklayarak, "Hedefimiz 'danışman ülke' statüsü kazanarak beyaz kıtanın geleceği hakkında söz sahibi olabilmek" dedi.

"5 ayrı odada 14 oturum"

TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen '5'inci Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı', Gebze Teknik Üniversitesi'nin kongre merkezinde gerçekleştirildi. Çalıştaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy ve çok sayıda bilim insanı katıldı. Hem Kuzey Kutbu hem de Güney Kutbu'nda çeşitli bilimsel çalışmalar yapan veya yapmak isteyen araştırmacıları bir araya getirecek '5'inci Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı'nda; 5 ayrı salonda eş zamanlı gerçekleştirilecek 14 oturum ile iklim değişikliğinin kutuplar ve çevre üzerindeki etkileri değerlendirildi.

"Bugüne ışık tutuyor"

Kutup bölgelerinin iklim değişikliği araştırmaları açısından önemine değinen Bakan Mustafa Varank, "Kutup bölgeleri, maalesef iklim değişikliğinden en çok etkilenen alanlar. İnsanoğlu, biliyorsunuz gözle görmeden bazı şeylere inanmakta direniyor, güçlük çekiyor ama iklim değişikliği öyle kritik bir husus ki etkilerini yaşadığınız şehirlerde görmeye başladığınızda zaten geç kalmış oluyorsunuz. İşte buzla kaplı kutuplar bu değişikliğin sinyalini önceden bize vererek adeta uyarıyor. Tabi kutuplar iklim değişikliği özelinde değil dünyanın geçmişine dair de önemli izler de taşıyorlar. Doğal bir laboratuvar hüviyetindeki bu bölgeler dünyanın dününe de bugününe de ışık tutabiliyor. Biz de ülke olarak, her alanda olduğu gibi kutup araştırmalarında da ülkemizin ön saflarda bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Hedefler çok güzel"

Bakan Varank, şunları söyledi: "Malumunuz, 1995 yılında Antarktika Anlaşması'na 'danışman olmayan ülke' statüsünde dahil olmuştuk ama son dönemde tüm kurum ve kuruluşlarımızın desteğiyle kutup çalışmalarında önemli gelişmeler kaydettik. Hedefimiz 'danışman ülke' statüsü kazanarak beyaz kıtanın geleceği hakkında söz sahibi olabilmek. 'Danışman ülke' olmak için sağlanması gereken kriterlerin başında bölgenin araştırılması konusunda yapılan faaliyetler geliyor. Bunun yanında üye olunması gereken uluslararası örgütler, taraf olunması gereken protokoller de elbette söz konusu. Biz bu prosedürleri hızlıca tamamlarız ancak burada siz değerli kutup araştırmacılarının katkıları çok daha önemli bir pozisyonda çünkü bu prosedürlere ek olarak, beyaz kıtada kayda değer bilimsel araştırmalar yürütülmesi, danışman ülke olmanın ön koşulu olarak belirlenmiş durumda. "

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