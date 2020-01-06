Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3) - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtıldığı gün açılışı yapılan Bilişim Vadisi ile ilgili hedeflerinin bulunduğunu belirterek, "Vadide 'akıllı mobilite' geliştirecek bir kümelenmeyi oluşturmak istiyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3), System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtıldığı gün açılışı yapılan Bilişim Vadisi ile ilgili hedeflerinin bulunduğunu belirterek, "Vadide 'akıllı mobilite' geliştirecek bir kümelenmeyi oluşturmak istiyoruz. Lansmandan sonra 32 firmanın başvurusu oldu." dedi.

Varank, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Dünyayla rekabet için yeni teknolojilerin kullanıcısı değil üreticisi olunması gerektiğini ifade eden Varank, bunun teknoloji geliştirme bölgeleriyle yapılabileceğini söyledi.

Varank, "Bilişim Vadisi ile ilgili hedeflerimiz var. Türkiye'nin Otomobili Geliştirme Grubunun (TOGG) buraya gelmesiyle 'mobilite ekosistemini' hayata geçireceğiz. Burada 'akıllı mobilite' geliştirecek bir kümelenmeyi oluşturmak istiyoruz. Lansmandan sonra 32 firmanın başvurusu oldu. Ar-Ge faaliyetlerinde, bağlantılı teknolojilerde, 5G sisteminde, otonom sürüş teknolojilerinde ve pil yönetimi sistemlerinde faaliyetler yürüten firmalar burada çalışmalarına başlamak istiyor." diye konuştu.

Geçen yıl oluşturulan Türkiye Açık Kaynak Platformuna da değinen Varank, burada yerli açık kaynak kodlu yazılımların daha fazla geliştirilmesini, bu sayede dışa bağımlılığın azaltılmasını ve olası risklerin önüne geçilmesini istediklerini bildirdi.

Varank, bu alanda ABD'de güzel örnekler olduğuna işaret ederek, "Açık kaynağın etrafında kümelenmelerle güzel işler başarılabiliyor. Türkiye'de bunun fitilini ateşlemek istiyoruz. Bilişim Vadisi'ne yeni nesil bir yazılım okulu kuracağız. Burası yeni nesil açık kaynak eğitimi verecek okullardan biri olacak." ifadelerini kullandı.

"Yeteneği olan herkese kapılarımızı açacağız"

Okulda inovatif çözümlerin yer alacağını vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Oyunlaştırılmış ve proje odaklı yazılım eğitimleriyle mezuniyet düzeyine bakmaksızın yeteneği olan herkese kapılarımızı açacağız. Başarılı bir program ve mezunlarının yüzde 90'ının iş bulabileceği bir uygulama. 2023'e kadar en az 500 bin yazılımcı geliştirme hedefimiz var. Bu okulların bu hedefe faydası olacak."

Dünyayla rekabet için Ar-Ge ve inovasyonla katma değerli ürünler üretilebileceğine dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"İşçilik, lojistik, enerji maliyetlerinin birbirine çok yaklaştığı dönemde Ar-Ge ve inovasyonla katma değerli ve farklı ürünler üretmeniz mümkün. Bunun için bir ekosistem gerekiyor. Üniversiteleri sanayiyle entegre etmek, akademik bilgiyi ticariye dönüştürebileceğiniz, girişimciliği destekleyeceğiniz ortamları oluşturmak, gelecek için mentörlük yapabilmeniz gerekiyor. Bunları yapabileceğiniz alanlara biz teknoloji geliştirme bölgeleri diyoruz. Bu manada Bilişim Vadisi çok önemli. Cumhurbaşkanımızın müjdelediği İzmir'de kurmayı planladığımız İzmir Teknoloji Üssü Projemiz vardı, biz bu projeyi de Bilişim Vadisi ile entegre ediyoruz. İzmir'de Yüksek Teknoloji Enstitüsünün yanındaki arazide yine Bilişim Vadisi'nin devamını hayata geçireceğiz. Aynı zamanda burasının Marmaray ile bağlantılarını da kuracağız, bu sayede İstanbul ile bağlanacak. Yani İzmir ile İstanbul arasında Gebze, Kocaeli ve Bursa gibi endüstri olan bölgeyi çok önemli bir konum haline getireceğiz."

Mustafa Varank, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de Türkiye ziyareti sırasında Bilişim Vadisi'ni gezdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde "Burasını Türkiye'nin Silikon Vadisi olarak değerlendiriyorum." dediğini aktardı.

(Sürecek)

Mustafa Varank, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:04 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3) - Son Dakika
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