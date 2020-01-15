Son Dakika › Politika › Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür... - Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür...
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:18 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.
Son Dakika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz Son anket yayımlandı! 3 parti baraj altında kalıyor İYİ Parti'den Bahçeli'ye destek: 'FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkartılmalı' açıklamasını sonuna kadar destekliyoruz YSK'da yeni dönem! Başkan Sadi Güven ve 5 üyenin yerine seçim yapılacak