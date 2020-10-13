Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Ağustos sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4 artarak, Ocak 2018'den...
13.10.2020 10:23
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Ağustos sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Ağustos sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı."
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