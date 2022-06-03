Bakan Varank: "Uzay çalışmaları yapmak bir tercih değil, bir zorunluluktur" - Son Dakika
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Bakan Varank: "Uzay çalışmaları yapmak bir tercih değil, bir zorunluluktur"

03.06.2022 15:44

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dünyanın geleceğinde söz sahibi olmak istiyorsanız, bizim çocuklarımız ve evlatlarımız gelecekte daha iyi bir ülkede yaşasınlar istiyorsak, uzay çalışmaları yapmak bir tercih değil, bir zorunluluktur.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dünyanın geleceğinde söz sahibi olmak istiyorsanız, bizim çocuklarımız ve evlatlarımız gelecekte daha iyi bir ülkede yaşasınlar istiyorsak, uzay çalışmaları yapmak bir tercih değil, bir zorunluluktur." dedi.

Varank, Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki Astronomi Kütüphanesi açılış töreninde, Aksaray'a böyle güzel bir eseri kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Uzay alanında Türkiye adına büyük bir yarış olduğunu belirten Varank, şöyle konuştu:

"Bu yarışta önde olanlar aslında dünya siyasetinde ve ekonomisinde ileride söz sahibi olacak. Bu yarıştan kopmamak için büyük bir gayretle mücadele ediyoruz. Ben, uzun bir konuşmamın ardından 'Uzay lüks değil' demiştim. Aklı sıra muhalif basın benimle dalga geçmeye çalıştı ama ben tekrar söylüyorum. Evet uzay çalışmaları asla lüks değildir.

Dünyanın geleceğinde söz sahibi olmak istiyorsanız, bizim çocuklarımız ve evlatlarımız gelecekte daha iyi bir ülkede yaşasınlar istiyorsak, uzay çalışmaları yapmak bir tercih değil, bir zorunluluktur. Biz de bunu sonuna kadar götüreceğiz. Burada harcayacağımız her bir kuruşun ne kadar yüksek katma değer getirdiğini, çocuklarımızı, evlatlarımızı nasıl geliştirdiğini biz gayet iyi biliyoruz."

Varank, uzay çalışmalarının bir parçası olan astronominin Aksaray'da gündeme gelmesinden çok memnun olduğunu kaydetti.

Konuşmasının ardından Varank, beraberinde protokol üyeleriyle Astronomi Kütüphanesi'nin açılış kurdelesini kesti, kütüphanenin şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Varank, daha sonra Türk mühendislerince geliştirilen uzay teleskopunu test etti.

Bakan Varank: Uzay çalışmaları yapmak bir tercih değil, bir zorunluluktur
Bakan Varank: Uzay çalışmaları yapmak bir tercih değil, bir zorunluluktur
Bakan Varank: Uzay çalışmaları yapmak bir tercih değil, bir zorunluluktur
Bakan Varank: Uzay çalışmaları yapmak bir tercih değil, bir zorunluluktur
Bakan Varank: Uzay çalışmaları yapmak bir tercih değil, bir zorunluluktur
Bakan Varank: Uzay çalışmaları yapmak bir tercih değil, bir zorunluluktur
Bakan Varank: Uzay çalışmaları yapmak bir tercih değil, bir zorunluluktur
Bakan Varank: Uzay çalışmaları yapmak bir tercih değil, bir zorunluluktur
Bakan Varank: Uzay çalışmaları yapmak bir tercih değil, bir zorunluluktur

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Varank: 'Uzay çalışmaları yapmak bir tercih değil, bir zorunluluktur' - Son Dakika

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