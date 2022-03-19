Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Artık 250 milyon liraya kadar ciro yapan bütün işletmelerimiz küçük ve orta ölçekli işletmelerden sayılacak" - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Merzifon OSB Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası'nda düzenlenen "20 Fabrika Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. (4)

"Artık 250 milyon liraya kadar ciro yapan bütün işletmelerimiz küçük ve orta ölçekli işletmelerden sayılacak ve bizim KOBİ desteklerimizden faydalanmaya devam edecek"