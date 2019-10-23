Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ATSO'yu ziyaret etti
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ATSO'yu ziyaret etti

29 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ATSO) ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ATSO'yu ziyaret etti, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ATSO) ziyaret etti.

Antalya'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX) açılış töreni için kente gelen Varank, oda bünyesinde faaliyet gösteren girişimcilik ve inovasyon merkezi İNOVATSO'yu gezdi.

Çalışmalar hakkında, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin'den bilgi alan Varank, İNOVATSO'da çalışmalarını sürdüren girişimcilerle projeleri hakkında sohbet etti.


ATSO Yönetim Kurulu üyeleriyle de bir toplantı gerçekleştiren Varank'a, ATSO'nun koordinasyonunda yürütülen Antalya 4.0 projesi ve Antalya ekonomisi hakkında da bilgiler verildi.

Ziyarette, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve ATSO Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Mustafa Varank, Antalya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:38 Kaynak: AA
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