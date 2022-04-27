Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, BAE'li Bakan Al Zeyoudi ile görüştü - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ve beraberindeki heyetle Bilişim Vadisi'nde bir araya geldi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Varank ve Al Zeyoudi'nin gerçekleştirdiği toplantıda, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden yetkililer de hazır bulundu.

Görüşmede, petrokimya ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere iki ülke arasındaki karşılıklı yatırım imkanları değerlendirilirken Ar-Ge ve inovayon alanlarında iş birlikleri, ortak teknopark ve sanayi bölgeleri kurulması gibi hususlar gündeme getirildi.

Bakan Varank, görüşmede, Türkiye'nin güçlü ekonomisi, stratejik konumu, güçlü sanayi altyapısı ve iş fırsatlarıyla güvenilir bir ortak olduğunu, dünyaya kıyasla çok daha hızlı ve kaliteli ürün sunabilen en önemli alternatif tedarik merkezi niteliği taşıdığını ifade etti.

Heyetler arası görüşmenin ardından, Varank ve Al Zeyoudi, metaverse, artırılmış gerçeklik, oyun geliştirme ve finansal teknoloji alanlarında faaliyet yürüten Türk start-up Roof Stacks ile yüksek teknolojili projelerde, Ar-Ge, Ür-Ge, prototip ve seri üretim alanlarında hizmet veren Ortem Elektronik'i ziyaret etti.

İki bakan, son olarak Türkiye'nin vizyon projesi Togg'un UserLab Kullanıcı Deneyim Merkezi'ni ziyaret ederek projeye ilişkin bilgi aldı ve Togg ile test sürüşü gerçekleştirdi.