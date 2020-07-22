Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü temel atma törenine katıldı (3) - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü temel atma törenine katıldı (3)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in, "KOBİGEL programı" ile yeni çağrıya çıkacağını ve işletmelere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği vereceğini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in, "KOBİGEL programı" ile yeni çağrıya çıkacağını ve işletmelere 1 milyon liraya kadar dijitalleşme desteği vereceğini bildirdi.

Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü'nün temel atma töreninde konuşan Varank, bu dönemde uygulamaya koydukları bir başka vizyoner politikanın da "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" olduğunu söyledi.

Bakan Varank, geçen sene başlattıkları programla hem yurt içi kabiliyetleri geliştirecek hem de küresel pazarlarda rekabet gücünü artıracak şekilde kritik sektörlerde yerlileşmeyi ve katma değerli üretimi hedeflediklerini anlatarak, "İlk çağrıya makine sektöründe çıktık. Katma değeri yüksek 22 proje belirledik, bu projeler için 2,1 milyar liralık bir yatırım öngörülüyor. Yılın ikinci yarısındaysa içinde kimya sektörünün de bulunduğu diğer öncelikli alanlarda yeni çağrılara çıkacağız." şeklinde konuştu.

Varank, bu programın en önemli özelliğinin alıcı ve satıcıyı aynı anda destekleyip, ölçek ekonomisine imkan sağlaması olduğunu belirterek, bunun gibi farklı destek mekanizmalarıyla Türkiye'yi kimya sektöründe daha üst basamaklara taşıyacaklarını, bugün temeli atılan fabrikanın da hiç kuşkusuz sektöre yeni ve farklı bir soluk getireceğini kaydetti.

"Akıllı dijital teknolojilerin hayatın her alanına daha yoğun nüfuz etmesine şahit olacağız"

Salgının belki de tek artısının, dijitalleşmeye ne kadar çabuk uyum sağlanabildiğini farketmeleri olduğuna işaret eden Varank, yeni dönemde akıllı dijital teknolojilerin hayatın her alanına daha yoğun nüfuz etmesine şahit olacaklarını belirtti.

Varank, imalat sanayisinin de bundan bağımsız olmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Dijital teknolojileri en iyi şekilde kullanan firmalar, rakiplerinin önüne geçmeye başlayacak. Biz de buradan hareketle KOBİ'lerimizin dijital kabiliyetlerini geliştirmek üzere geçen sene KOSGEB aracılığıyla 'İmalat Sanayinde Dijitalleşme' çağrısına çıktık. Programa, beklentilerimizin çok üzerinde bir talep geldi. Çağrı kapsamında 258 KOBİ'ye 72 milyon lira dijitalleşme desteği sağladık. KOBİ'lerimiz bu destekle başladıkları projelerine devam ediyor. Pandemiyle birlikte bu vizyoner çağrımız, çok daha anlamlı bir hale geldi."

Yeni dönemde de dijitalleşme alanında KOBİ'leri teşvik etmek üzere bir müjde vermek istediklerini dile getiren Varank, "Bugün KOSGEB KOBİGEL kapsamında 'İmalat Sanayinde Dijitalleşme' desteklerinin yeni çağrısına çıkıyoruz. Burada amacımız hem teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin envanterini genişletmek hem de bu teknolojileri kullanan firmalarımızın sayısını artırmak. Büyük veri, nesnelerin interneti, akıllı sensörler, endüstriyel robot teknolojileri, artırılmış gerçeklik gibi alanlarda işletmelerimize 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Çağrımız 17 Eylül'e kadar açık." ifadelerini kullandı.

KOBİ'lerin, bir nevi yarışma usulü olan bu çağrıya e-Devlet üzerinden başvurabileceği bilgisini veren Varank, çağrı sonuçlarını, kasım ayı sonunda açıklamayı planladıklarını söyledi.

"Ekonomik göstergelerde güçlü bir canlanma var"

Bakan Varank, tüm dünyayı derinden etkileyen ve ülkeler arası gelişmişlik farklılıklarının anlamsızlaştığı bir dönemden geçildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Zamanlı ve esnek politika yaklaşımımız sayesinde bu zorlu süreçte ülkemizin pozitif yönde ayrışmasını mümkün kıldık. Pandemiye rağmen ülkemizde üretim durmadı. Takip ediyorsunuzdur, ekonomik göstergelerde güçlü bir canlanma var. Zorlu geçen nisan ayının ardından mayıs-temmuz döneminde piyasalardan güzel haberler geldi. Mayıs ayında sanayi üretimi, nisana göre yüzde 17,4 arttı. Sadece haziran ayında 1421 yeni sanayi işletmesi kuruldu. Bakınız bu sayı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 91'lik bir artışa karşılık geliyor. Yılın ilk yarısında OSB'lerimizde 606 üretim tesisi faaliyete geçti. Gıda, kimya, mobilya ve makine imalatı gibi alanlarda yeni oyuncular reel sektöre girdi.

Yatırım cephesinde de gelişmeler çok olumlu. Şunu unutmamamız gerekiyor; bugünün yatırımı, yarının üretimi, istihdamı ve ihracatı olacak. Yılın ilk yarısında özel sektörün 84 milyar liralık sabit yatırımı için teşvik belgesi verdik. Haziranda 859 yatırım teşvik belgesi düzenleyerek teşvik tarihimizdeki aylık belge rekorunu kırdık. Bu yatırımlar tamamlandığında 129 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanları doğacak."

Reel sektörün şu anda gayet canlı ve dinamik olduğunu vurgulayan Varank, "Temmuz ayına ilişkin çok sevindirici bir gelişmeyi de ilk kez buradan paylaşmak istiyorum; temmuzun ilk iki haftasında OSB'lerdeki elektrik tüketimi, nisan-haziran dönemini geride bırakmanın yanında martın aynı dönemini de geçmiş durumda. Yani salgın öncesi döneme göre sanayideki elektrik tüketimi daha fazla. Ümit ediyorum ki bu canlanmayı, yılın geri kalanında da görmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Varank, protokol üyeleriyle Beta Kimya firması tarafından kurulacak tesisin temeline ilk harcı attı.

(Bitti)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü temel atma törenine katıldı (3)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 01:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Beta Kimya AŞ GEBKİM Kampüsü temel atma törenine katıldı (3) - Son Dakika
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