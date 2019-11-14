Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor. Eylül ayı sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü. Sermaye ve ara malları üretimindeki yıllık ve aylık gelişmeler gelecek dönem üretim artışları açısından oldukça iyi bir sinyal veriyor" dedi. - ANKARA