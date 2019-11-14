Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor.
Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor. - Son Dakika Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor.

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank,

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor. Eylül ayı sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördü. Sermaye ve ara malları üretimindeki yıllık ve aylık gelişmeler gelecek dönem üretim artışları açısından oldukça iyi bir sinyal veriyor" dedi. - ANKARA

Mustafa Varank, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:44 Kaynak: İHA
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