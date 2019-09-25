Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Çankırı'da
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çankırı'nın Çerkeş İlçe Belediye Başkanlığına ziyarette bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:07 Kaynak: İHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çankırı'nın Çerkeş İlçe Belediye Başkanlığına ziyarette bulundu.
Protokol üyeleri tarafından karşılanan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çerkeş Belediyesinde ilçe hakkında bilgi aldı. Varank, Çerkeş Organize Sanayi Bölgesinde toplu açılış törenine katılmak için ilçe belediyesinden ayrıldı. - ÇANKIRI
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