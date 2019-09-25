Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Çankırı'da
Son Dakika Politika Haber

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Çankırı'da

42 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çankırı'nın Çerkeş İlçe Belediye Başkanlığına ziyarette bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Çankırı'da, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çankırı'nın Çerkeş İlçe Belediye Başkanlığına ziyarette bulundu.


Protokol üyeleri tarafından karşılanan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çerkeş Belediyesinde ilçe hakkında bilgi aldı. Varank, Çerkeş Organize Sanayi Bölgesinde toplu açılış törenine katılmak için ilçe belediyesinden ayrıldı. - ÇANKIRI

Mustafa Varank, Çankırı, Çerkeş, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener, İmamoğlu'nun kendisine neden "Abla" dediğini açıkladı
Akşener, "2023 seçiminde Erdoğan'ı destekler misiniz?" sorusuna cevap verdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edilen Binali Yıldırım, Erdoğan'ın heyetinde yer aldı MHP lideri Bahçeli, parti yöneticileri ve milletvekilleri ile bir araya gelecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 13:49:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Çankırı'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]