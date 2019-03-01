Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Cumhur İttifakı Seçim Bürosunu Ziyaret Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Cumhur İttifakı Seçim Bürosunu Ziyaret Etti

1 saat önce

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli programlara katılmak için geldiği Kars'ta cumhur ittifakı adayı Çetin Nazik'in seçim koornidasyon merkezini ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Cumhur İttifakı Seçim Bürosunu Ziyaret Etti, System.String[]
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli programlara katılmak için geldiği Kars'ta cumhur ittifakı adayı Çetin Nazik'in seçim koornidasyon merkezini ziyaret etti. Bakan Varank ziyaret sonrasında ise gençlere internet kartı dağıttı.

    Kars Harakani Havalimanı'nda, Vali Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç tarafından karşılanan Bakan Mustafa Varank, valiliği ziyaret ederek valilik şeref defterini imzaladı. Bakan Varank daha sonra milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'ndeki cumhur ittifakının seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti. Cumhur İttifakı'nın Kars Belediye Başkan adayı MHP'li Çetin Nazik ve MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel tarafından karşılanan Bakan Varank vatandaşlarla tek tek tokalaşıp sohbet etti.

    Cumhur İttifakı adayı MHP'li Çetin Nazik'in konuşmasından sonra vatandaşlara hitap eden Bakan Varank, cumhur ittifakı adayını desteklediklerini ve Çetin Nazik'in kazanması için gece- gündüz çalışılmasını istedi. Bakan Varank, ziyaretin ardından gençlere bedava internet kartı dağıttı ve "Sanayi ve Teknoloji Bakanının internet vermesi lazım" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:49 Kaynak: DHA

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