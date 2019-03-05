Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank - Detaylar - Eskişehir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank - Detaylar - Eskişehir

9 dakika önce

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın karşılanması Miracle Serakent Lansmanı Bakan Varank'ın sera alanını gezmesi ESKİŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Mahmudiye'de "Miracle Serakent Lansmanı" programına katıldıktan sora sera alanını gezdi.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın karşılanması
Miracle Serakent Lansmanı
Bakan Varank'ın sera alanını gezmesi ESKİŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Mahmudiye'de "Miracle Serakent Lansmanı" programına katıldıktan sora sera alanını gezdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:30 Kaynak: AA

Mahmudiye, Eskişehir, Mustafa Varank, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Popstar Aydan, Türk Kadınlarına Hakaret Eden Mehmet Akif Alakurt'un Sözleriyle Yerden Yere Vurdu Son Dakika! ABD'nin Gümrük Kararına İlişkin Türkiye'den İlk Tepki

Pakistan'ın Alıkoyduğu Hintli Pilotun Bıyıkları Moda Oldu Kira Artışlarının TÜFE'ye Göre Belirlenmeye Başlamasıyla, Vatandaş Yüzde 12 Zamdan Kurtuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 12:39:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank - Detaylar - Eskişehir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]