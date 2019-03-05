Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank - Detaylar - Eskişehir
9 dakika önce
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın karşılanması Miracle Serakent Lansmanı Bakan Varank'ın sera alanını gezmesi ESKİŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Mahmudiye'de "Miracle Serakent Lansmanı" programına katıldıktan sora sera alanını gezdi.
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın karşılanması
Miracle Serakent Lansmanı
Bakan Varank'ın sera alanını gezmesi ESKİŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Mahmudiye'de "Miracle Serakent Lansmanı" programına katıldıktan sora sera alanını gezdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:30 Kaynak: AA
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