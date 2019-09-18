Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Merkezleri kuruyoruz.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Merkezleri kuruyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:30 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Merkezleri kuruyoruz. Yönetişim modeli, kamu ve özel sektör, uluslararası iş birliklerini kapsayacak."
Kamuya 425 şehit yakını ve gazi atanacak Suudi Arabistan, geçici olarak durdurulan petrol üretiminin yeniden başlatıldığını açıkladı Bebek dünyaya gelince ortaya çıktı! Mide bulandıran tecavüz iddiası Sıla'ya bakışlarıyla gündem olan Ahmet Kural, bu sefer de yeni sevgilisine aşk dolu baktı