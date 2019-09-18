Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Merkezleri kuruyoruz.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Merkezleri kuruyoruz.

56 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Merkezleri kuruyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Merkezleri kuruyoruz. Yönetişim modeli, kamu ve özel sektör, uluslararası iş birliklerini kapsayacak."

Mustafa Varank, Dönüşüm, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:30 Kaynak: AA
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