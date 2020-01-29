Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi 9 Şubat'ta İstanbul'dan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi 9 Şubat'ta İstanbul'dan... - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi 9 Şubat'ta İstanbul'dan...

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi 9 Şubat'ta İstanbul'dan hareketle başlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi 9 Şubat'ta İstanbul'dan hareketle başlayacak."

Mustafa Varank, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:36 Kaynak: AA
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