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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi 9 Şubat'ta İstanbul'dan...
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi 9 Şubat'ta İstanbul'dan hareketle başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:36 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi 9 Şubat'ta İstanbul'dan hareketle başlayacak."
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