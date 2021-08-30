Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Varank, Dumlupınar Şehitliği'nde dua etti ve karanfil bıraktı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün tören alanında yaptığı gösteriyi izleyen Varank, daha sonra Dumlupınar ilçesine geçti.

Altıntaş ilçesindeki Zafertepeçalköy Zafer Anıtı'nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine katılan Varank, burada gençlerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , Kütahya 'da Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti.

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