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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Edirne'de - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Edirne'de

05.07.2021 03:07
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Edirne'de, System.String[]

Bir dizi açılış ve ziyaret programa katılmak üzere Edirne'ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından karşılandı.

Bir dizi açılış ve ziyaret programa katılmak üzere Edirne'ye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından karşılandı. Bakan Varank Edirne programının ilk bölümünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Trakya Kalkınma Ajansı tarafından restore edilen ve Edirne Valiliği tarafından müze olarak düzenlenmesi yapılan Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi'nin açılışını yaptı.

Açılışa, Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi'nin açılışında yaptığı konuşmada; "Edirne kültürün başkentidir ve bu iddiayı ispatlamış ve ispatlamaya hazırdır. Edirne, Dünya'da kültürel zenginliği en fazla hissedebilecek bir ilimizdir. Bu alan Roma'nın, Bizans'ın, Osmanlı'nın bütün eserlerinin en iyi şekilde korunduğu ilimizdir. Edirne'de Museviliği, Hıristiyanlığı ve İslamiyet'i en zengin bir şekilde hissedileceğimiz harikulade bir ilimizdir. Biz bu zenginliği ortaya koyabilmek için bir müzeler atağı gerçekleştirdik. Biz 2021 yılında 14 adet müzenin açılışını gerçekleştireceğiz, bu zincirin ilk halkası olan Fatih Müzesini açtık. Şu an açılışını yaptığımız müze ise bu halkanın ikinci halkasını oluşturmaktadır. Açılışını yapacağımız 14 müze ile Edirne'yi adeta balkanların kültür başkenti haline getirmiş olacağız. Ben buradan emeği geçen herkese ve özellikle İğe ailesine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ta şehirlerin sahip olduğu potansiyelleri değerlendirip rekabetçiliklerini geliştirdiklerin ifade ederek, "Biliyoruz ki şehirlerimiz güçlü olduğunda ülke ekonomimiz de güçlü olur. Edirne'miz de tarım, turizm ve sanayi alanlarında çok yüksek bir potansiyele sahip. Ülkemiz ekonomisine azami seviyede katkıyı sunuyor. Biz Edirne'nin sahip olduğu köklü kültürü, verimli toprakları ve nitelikli insan kaynağıyla çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz. Bu potansiyeli harekete geçirmek için de ilimizin gelişmeye açık alanlarını tespit ediyor, yenilikçi projelerimizle bunları ekonomiye kazandırıyoruz. Yatırıma uygun alanlar oluşturmak ve sanayi altyapısını geliştirmek amacıyla OSB ve sanayi siteleri kuruyoruz. Medeniyet inşa etmek, elbette kolay değil ama en önemlisi, bu medeniyetin ürünlerine ve kültürüne sahip çıkmak, onu yaşatmak, devralınan mirası daha da geliştirmek. Bu süreçte müzelerimizin, çok önemli roller üstlendiğine inanıyorum. Müzeler, her yönüyle milletimizin geçmişten geleceğe kurduğu birer kültür, sanat ve tarih köprüsü. Bunun için yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemizin kalkınmasına katkı sağlarken, medeniyetimize de sahip çıkıyoruz. Bildiğiniz gibi sanatın, kültürün, ilmin gelişmesi, bir iklim meselesidir. Bize düşen görev, bu birikimi daha ileriye taşıyacak kültür, sanat, medeniyet iklimini oluşturmak" şeklinde konuştu.

Açılışın ardından Necmi İğe Evi'ni bağışlayan aileyle hatıra fotoğrafı çekilen Varank, müzeyi gezdikten sonra Edirne Valiliğine geçti.

Edirne Valiliğini ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank valilik şeref defterini imzaladı. Edirne Valisi Ekrem Canalp ile bir süre görüşen Bakan Varank'a günün anısına Edirnekari tablo hediye edildi.

Bakan Varank valilik ziyaretinin ardından Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Yatırım Destek Ofisi binasının açılışını yaptı.

Bakan Varank, yaptığı İl İstişare toplantısının ardından Vali Ekrem Canalp ile birlikte geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağışta işyerleri etkilenen esnafları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Edirne'de

Mustafa Varank, Ekrem Canalp, Edirne, Müze, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Edirne'de - Son Dakika


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