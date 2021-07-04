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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Edirne Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi'nin Açılışına Katılarak Konuşma Yaptı - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Edirne Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi'nin Açılışına Katılarak Konuşma Yaptı

04.07.2021 19:06
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Edirne Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi'nin Açılışına Katılarak Konuşma Yaptı, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için dün Edirne'ye geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için dün Edirne'ye geldi.

Varank, ziyaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Edirne Valiliği ve Trakya Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla restore edilen ve müze haline getirilen Necmi İğe Evi Etnoğrafya Müzesi'nin açılış törenine katıldı. Açılışın konuşmasını gerçekleştiren Bakan Varank, "Bu eser, Türkiye'nin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen diğer tarihi yapıların yaşatılması çabalarına da örnek olacak. Tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmak adına başlattığımız restorasyon çalışmalarımız ile bir yandan eserlerimizi gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktaracağız. " dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için dün Edirne'ye geldi. Varank, ziyaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Edirne Valiliği ve Trakya Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla restore edilen ve müze haline getirilen Necmi İğe Evi Etnoğrafya Müzesi'nin açılış törenine katıldı. Açılışın konuşmasını gerçekleştiren Bakan Varank, "Bu eser, Türkiye'nin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen diğer tarihi yapıların yaşatılması çabalarına da örnek olacak. Tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmak adına başlattığımız restorasyon çalışmalarımız ile bir yandan eserlerimizi gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktaracağız. " dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Edirne Valiliği ve Trakya Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla restore edilen ve müze haline getirilen Necmi İğe Evi Etnoğrafya Müzesi yapılan törenle açıldı. Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören açılış konuşmalarıyla devam etti. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Necmi İğe Evi Etnoğrafya Müzesi'nin Türkiye'nin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen diğer tarihi yapıların yaşatılması çabalarına örnek olacağını belirtti.

Varank, "Açılışını yaptığımız "Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi" de Edirne'mizin bu potansiyelini daha da üst noktalara taşıyacak. Edirne kent kültürü konusunda son derece önemli işlere imza atmış Necmi İğe'den adını alan bu güzide yapı, bizlere 17. yüzyıl sonlarından miras. Bu yapı, kentin mimari ve tarihsel dokusunu gösteren en eski örnek konumunda. 2012 yılında ajansımızın mülkiyetine geçene kadar herhangi bir restorasyon geçirmeyen bu önemli yapı maalesef büyük oranda yıkılmış bir durumdaydı. Başlattığımız restorasyon sonrasında bu değerli yapıyı bir müze olarak değerlendirmeye karar verdik. Müze içerisinde geçmişten günümüze yöre insanımızın kültür, inanç ve sosyal yaşam biçimini ortaya koyan yüzlerce eser sergileniyor. Geleneksel yaşama ait birçok etnografik örneğin bulunduğu müzemiz adeta geçmişi bugüne getiriyor. Ayrıca bu eser, Türkiye'nin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen diğer tarihi yapıların yaşatılması çabalarına da örnek olacak. Tarihimize ve kültürümüze sahip çıkmak adına başlattığımız restorasyon çalışmalarımız ile bir yandan eserlerimizi gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktaracağız. Diğer yandan da illerimizin turizm gelirlerini artırarak yeni istihdam olanaklarını ortaya çıkaracağız. " şeklinde konuştu.

"Bunları bir yıl içerisinde yapacağız"

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yaptığı açılış konuşmasında Edirne'ye bu yıl 14 müze açacaklarını vurguladı. Canalp, "Geçen ay Fatih Müzesinin açılışını gerçekleştirdik. Şimdi zincirin ikinci halkasını gerçekleştiriyoruz. Zincirin gerisinde 12 halka daha var ve inşallah peyderpey bu 12 halkayı da ya başlangıcını yapacağız ya temelini atacağız ya da açılışını gerçekleştireceğiz. Bunları bir yıl içerisinde yapacağız. " diye konuştu.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise restorasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Aksal, "Edirne, taş köprüleri, tarihi evleri, Selimiye'siyle tarih ve kültür şehri. Edirne mimarisini en güzel örneklerinden olan Necmi İğe Evi'nin açılışını yapıyoruz. İl Özel İdaresi, Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle aslına uygun şekilde restore edildi ve müze olarak hizmete açılıyor. " ifadelerini kullandı.

Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Kurum Müdürleri ve Neci İğe'nin ailesi katılım sağladı. Necmi İğe'nin oğlu Ahmet Ünal İğe babasının hayatının anlatıldığı tarihçi Cengiz Bulut tarafından kaleme alınan kitabı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'a hediye etti. Bakan Varank ve İğe ailesi hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fotoğraf çekiminin ardından müzenin açılış kurdelesini Bakan Varank, Vali Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve İğe ailesi kesti. Kurdele kesimi sonrası Bakan Varank ve beraberindekiler müzeyi gezdi. Müze açılışı sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Edirne Valiliği'ne gelerek Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.

Bakan Varank, ziyaret sonrası ise Edirne Valiliği bahçesinde bulunan Trakya Kalkınma Ajansı binasının açılışını gerçekleştirerek, binanın içini gezdi. Bakan Varank daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na da ziyarette bulundu. Ali Karaman

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Edirne Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi'nin Açılışına Katılarak Konuşma Yaptı

Etnografya Müzesi, Mustafa Varank, Edirne, Müze, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Edirne Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi'nin Açılışına Katılarak Konuşma Yaptı - Son Dakika


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