Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, elektrikli fayton kullandı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, elektrikli fayton kullandı (1) - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, elektrikli fayton kullandı (1)

7 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi Elektrikli faytondan detay görüntüler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elektrikli faytonu incelemesi ve bilgi alması Bakan Varank'ın elektrikli fatyonu kullanması Elektirikli fatyon drone görüntüler Sanayi ve Teknoloji Bakanı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi

Elektrikli faytondan detay görüntüler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın elektrikli faytonu incelemesi ve bilgi alması

Bakan Varank'ın elektrikli fatyonu kullanması

Elektirikli fatyon drone görüntüler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa ve Denizli'de elektrikli fayton üreten bir firmanın aracını, geçmişte Formula 1 yarışlarına da ev sahipliği yapan Tuzla'daki İstanbul Park'ta test etti. Test sırasında Bakan Varank'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı eşlik etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, elektrikli fayton kullandı (1)

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:35 Kaynak: AA
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