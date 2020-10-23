Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Erzurum'da cağ kebabı kesti - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzurum temasları kapsamında ziyaret ettiği bir işletmede yöresel lezzet olan cağ kebabı keserek vatandaşlara ikram etti.

Kentteki temasları çerçevesinde Yakutiye ilçesindeki Büyükşehir Belediyesine ait Nurettin Topçu Bilgi Evi'ni ziyaret eden Bakan Varank, burada oluşturulan alanda ders çalışan öğrencilerle sohbet edip Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Varank, daha sonra Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM) ile Ata Teknokent'te incelemelerde bulundu.

İncelemeleri sonrası bir restorana giren Varank, ocak başına geçip yöresel lezzet olan cağ kebabı kesti.

Varank, kısa süre kaldığı ocak başında kestiği cağ kebabından vatandaşlara da ikram etti.