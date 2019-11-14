Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, " Eylül'de Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Kapasite Kullanım Oranı ve Ekonomik Güven Endekslerinin tümü yukarı yönlüydü. Bakanlık olarak yatırımı ve üretimi desteklemek adına var gücümüzle sahadayız. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi başvuruları bekliyor" dedi. - ANKARA