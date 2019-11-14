Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Eylül'de Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Kapasite Kullanım...
Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 'Eylül'de Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Kapasite Kullanım... - Son Dakika Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Eylül'de Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Kapasite Kullanım...

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Eylül'de Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Kapasite Kullanım Oranı ve Ekonomik Güven Endekslerinin tümü yukarı yönlüydü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank,

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, " Eylül'de Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Kapasite Kullanım Oranı ve Ekonomik Güven Endekslerinin tümü yukarı yönlüydü. Bakanlık olarak yatırımı ve üretimi desteklemek adına var gücümüzle sahadayız. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi başvuruları bekliyor" dedi. - ANKARA

Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:47 Kaynak: İHA
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