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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, fabrikalarda inceleme yaptı

7 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya programı kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bazı fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, fabrikalarda inceleme yaptı, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya programı kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bazı fabrikalarda incelemelerde bulundu. Varank, ayrıca Malatya Ticaret Borsası tarafından yaptırılan lisanslı kuru kayısı deposu inşaat alanında da inceleme yaptı.


Bakan Varank ilk olarak 6 bin ton kapasiteyle kurulması planlanan Malatya Ticaret Borsası Kuru Kayısı Lisanslı Deposu inşaat alanını ziyaret etti. Burada Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan'dan bilgiler alan Varank, daha sonra 1,2 ve 3. OSB'deki bazı fabrikalarda incelemelerde bulundu.


Bakan Varank'a inceleme gezisine Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile milletvekilleri ve diğer yetkililer de eşlik etti. - MALATYA

Mustafa Varank, Malatya, OSB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:41 Kaynak: İHA
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