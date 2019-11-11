Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, fabrikaları ziyaret etti
Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, fabrikaları ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, fabrikaları ziyaret etti

7 saat önce

Konya Organize Sanayi Bölgesi ziyaret Fabrika ziyaretlerinden detaylar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kaynak yapması Bakan Varank'in iş makinesini kullanması Bakan Varank'ın AA muhabirine yaptığı açıklamalar KONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya'da Organize...

Konya Organize Sanayi Bölgesi ziyaret

Fabrika ziyaretlerinden detaylar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kaynak yapması

Bakan Varank'in iş makinesini kullanması

Bakan Varank'ın AA muhabirine yaptığı açıklamalar KONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya'da Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret ederek, fabrikalarda incelemede bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, fabrikaları ziyaret etti

Organize Sanayi Bölgesi, Mustafa Varank, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:55 Kaynak: AA
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