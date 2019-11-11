Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, fabrikaları ziyaret etti
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Konya Organize Sanayi Bölgesi ziyaret Fabrika ziyaretlerinden detaylar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kaynak yapması Bakan Varank'in iş makinesini kullanması Bakan Varank'ın AA muhabirine yaptığı açıklamalar KONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya'da Organize...
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:55 Kaynak: AA
Konya Organize Sanayi Bölgesi ziyaret
Fabrika ziyaretlerinden detaylar
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kaynak yapması
Bakan Varank'in iş makinesini kullanması
Bakan Varank'ın AA muhabirine yaptığı açıklamalar KONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya'da Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret ederek, fabrikalarda incelemede bulundu.
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