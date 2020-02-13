Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması) CHP Genel Başkanı'nın... - Son Dakika
Son Dakika Politika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: '(FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması) CHP Genel Başkanı'nın... - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması) CHP Genel Başkanı'nın...

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması) CHP Genel Başkanı'nın söyledikleri hezeyandan ibarettir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması) CHP Genel Başkanı'nın söyledikleri hezeyandan ibarettir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlamak tam bir saçmalıktır."

Mustafa Varank, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:54 Kaynak: AA
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