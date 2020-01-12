Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Gümüşhane'de ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Gümüşhane'de ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Gümüşhane'de ziyaretler gerçekleştirdi

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gümüşhane'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Gümüşhane'de ziyaretler gerçekleştirdi, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gümüşhane'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Bakan Varank, Gümüşhane Valiliğini ziyaret etti. Vali Kamuran Taşbilek ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Varank, Valilik binası giriş bölümünde, Gümüşhane Kodlama Eğitimi Projesi kapsamında öğrencilerin hazırladıkları projelerin sergilendiği stantları inceledi.

Projeler hakkında bilgi alan Varank, bir süre sohbet ettiği öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Varank, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Taşbilek ile makamında basına kapalı görüştü.

Taşbilek, Varank'a yöreye özgü dokuma teknikleri ile hazırlanan Türk bayrağı hediye etti.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'i de makamında ziyaret eden Bakan Varank, Gümüşhane Belediyesine ait merkeze bağlı Tekke köyündeki kuşburnu suyu ve çeşitli ürünlerin üretildiği Gümüşsu AŞ'nin tesislerinde incelemede bulundu.

Belediye Başkanı Çimen ve Gümüşsu AŞ Genel Müdürü Yüksel Demir, Bakan Varank'a fabrika ve üretime ilişkin bilgi aktardı.

Varank, daha sonra Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Gümüştaş Madencilik ve Ticaret AŞ'yi ziyaret etti.

Şirket yetkilileri ile bir süre görüşen Varank, üretim tesislerini inceledi.

Bakan Varank'a her iki ziyaretinde de Vali Taşbilek, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse ve diğer ilgililer eşlik etti.

Mustafa Varank, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:14 Kaynak: AA
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