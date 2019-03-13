Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Hedefimiz; Yüksek Teknolojiye Geçişi Doğru Metodla Sağlamak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Artık hedefimiz yüksek teknolojiye geçişi doğru bir metodla sağlamak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Artık hedefimiz yüksek teknolojiye geçişi doğru bir metodla sağlamak. Bunun için kamunun koyduğu vizyonu başarıyla yürütecek; dinamik, yenilikçi, ve rekabetçi bir özel sektör kilit önem taşıyor" dedi.



Otomotiv Sanayi Derneği (OSD), 45'inci Olağan Genel Kurulu'nu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirdi.



Genel kurulda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Son 16 yılda düşük teknoloji düzeyinden orta ve üzeri teknolojiye doğru başarılı bir şekilde geçiş yaptık" dedi.



2002 yılında ihracatımızın yüzde 50'sinin düşük teknolojili ürünlerden oluştuğunu ifade eden Varank, "Geçen sene itibariyle bu oranı yüzde 32'ye düşürdük. Türkiye son 16 yılda sadece ürettiği mal çeşidini değil, aynı zamanda bu ürünlerin teknoloji yoğunluğunu da artırmayı başardı. Yeni kabiliyetler, yeni üretim yöntemleri keşfetti. Keşfettiği bu yetenekleri dış piyasalara rekabetçi bir şekilde pazarladı. Artık hedefimiz yüksek teknolojiye geçişi doğru bir metodla sağlamak. Bunun için kamunun koyduğu vizyonu başarıyla yürütecek; dinamik, yenilikçi, ve rekabetçi bir özel sektör kilit önem taşıyor" dedi.



Yeni teknolojilerle üretimin, kendini yüksek ihracat geliri olarak gösterdiğini ifade eden Varank, "Geçtiğimiz sene otomotiv ana ve yan sanayi ihracatının adet bazında çok az azalsa da; değer bazında yüzde 11 artarak 32,2 milyar dolarla Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. Bu performans 2002'ye göre 10 katlık bir artışa tekabül ediyor" diye konuştu.



Bakanlık bünyesinde otomotiv sanayi sektörüne yönelik yürütülen çalışmalardan da bahseden Varank, "Motorlu Araçlar Teknik Komitesi (MARTEK) üzerinden sizinle sürekli iletişim halindeyiz, birlikte çözüm yolları geliştirmeyi çok önemsiyoruz. Bu bağlamda Otonom Araçlar Alt Komitesini yeni kurduk, bu alan önemli bir gelişme potansiyeli taşıyor. Yine sektör temsilcileri ve ilgili kamu/kurum kuruluşlarıyla 6 aylık dönemlerle bir araya geliyor, gelişmeleri birlikte izliyor ve değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.



"2030'lu yıllara gelindiğinde elektrikli araçlar, sektörü yeniden tasarlamış olacak"



Otomotiv sektörünün ülke ekonomisine katkısının daha da artırılmasının önemine de değinen Varank, "Birçok sektörde olduğu gibi otomotiv sanayisi sektöründe de teknoloji alanında yaşanan büyük değişimler mevcut paradigmaları derinden etkiliyor. Enerji ve motor teknolojilerindeki kırılmalar, tüketici beklentilerindeki değişimler bu büyük ve geleneksel endüstriyi bir aks değişikliğine zorluyor. Otomotivde elektrik enerjisi kullanımına doğru kuvvetli bir yönelim söz konusu. Bu alanda öncü olmayı hedefleyen yeni girişimlerin yanında, mevcut büyük oyuncular da birbiri ardına bu piyasaya için stratejiler geliştiriyor, yatırım planları yayınlıyor. Aslında tüm beklentiler şunu gösteriyor. 2030'lu yıllara gelindiğinde elektrikli araçlar, sektörü yeniden tasarlamış olacak. Bizim gelişime ayak uydurmamız gerekiyor. Biz bu paradigma değişimlerini ülkemiz için bir fırsat olarak görüyoruz. Milli Teknoloji Hamlesinin temel motivasyonu, her alanda yaşanan bu dönüşümde ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilmek" ifadelerini kullandı.



"Öncelikli hedefimiz yerli otomobilimizi üretmek"



Otomotivde atacağımız doğru adımlarla, Türkiye'nin gelecekte çok daha büyük bir endüstri haline gelebileceğini vurgulayan Varank, "Burada, en öncelikli hedeflerimizin başında hiç şüphesiz Türkiye'nin yerli otomobilini üretmek olacak. 5 özel sektör firmamızın oluşturduğu Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ile önemli bir adım atmış olduk. Türkiye'nin yetkinliklerini kullanan ve teknoloji kapasitesini geliştiren bir iş modeliyle inşallah başarılı bir dünya devi ortaya çıkarmayı hayal ediyoruz. Sadece bir firmayla bu atılımı sağlamak elbette mümkün değil. Halihazırdaki yerli üretim kabiliyetlerimizi, beşeri sermayemizi ve rekabetçiliğimizi elektrikli araç teknolojilerine göre hızlıca geliştirmemiz gerekiyor. Sektörün gelişimi için yasal düzenlemeler, destek mekanizmaları, altyapı yatırımları, yeni nesil kullanıcı beklentilerini karşılayacak mobilite uygulamaları gibi hususları içeren kapsamlı bir bakış açımız var. Şarj altyapısına yapılacak yatırımlar, sensör teknolojileri, yapay zeka, otonom sürüş teknolojileri, büyük veri yönetimi, sistem yazılımları ve kullanıcı uygulamaları alanlarına öncelikli olarak odaklanacağız" şeklinde konuştu.



Söz konusu genel kurulda, Otomotiv Sanayii Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yeniden Haydar Yenigün seçildi. - İSTANBUL

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