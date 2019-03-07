Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Hipoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni Ziyaret Etti
41 dakika önce
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın merkezi ziyaretinden detaylar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın atları beslemesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları ESKİŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bakanlık olarak;
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
'ın merkezi ziyaretinden detaylar
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank'ın atları beslemesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları ESKİŞEHİR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bakanlık olarak; bu bölgeden sorumlu kalkınma ajansımız BEBKA eliyle rehabilitasyon merkezinin kapasitesini artırmak için engellilere özel bir tesis kurarak, burayı dünyaya açmayı planlıyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:29 Kaynak: AA
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