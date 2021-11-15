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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Huawei Ar-Ge Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Huawei Ar-Ge Merkezi'ni ziyaret etti

15.11.2021 09:52

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Global firmaların Türkiye'de özellikle Ar-Ge'ye yatırım yapmalarını çok önemsiyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Global firmaların Türkiye'de özellikle Ar-Ge'ye yatırım yapmalarını çok önemsiyoruz. Bir çok firma şu anda mühendislik faaliyetlerini ülkemize taşımaya devam ediyorlar. Dünyanın en önemli mühendislik firmalarının ofisleri Bilişim Vadisi'nde açılmaya başladı." dedi.

Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile birlikte gelecek yıl Türkiye'deki 20. yılını kutlamaya hazırlanan Huawei Türkiye'nin Ar-Ge Merkezi'ni ziyaret etti.

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li ve Huawei Türkiye yetkililerinden Ar-Ge Merkezi'nin yakın zamanda geliştirdiği ve sunduğu yeni teknolojiler hakkında bilgi alan Varank, uygulamaların bazılarını yerinde deneyimledi.

Huawei yetkilileri ziyaret çerçevesinde Varank'a, şirketin iş gündemi, 5GtoB - iş yaşamına yönelik 5G çözümleri, kullanım senaryoları, Huawei bulut hizmetlerinin Türkiye lansmanı, Ar-Ge Merkezi'nin bilişim ekosistemine yönelik geliştirme çalışmaları ve şirketin sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi verdi.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Varank, Ar-Ge ve inovasyona verdikleri öneme işaret ederek, Türkiye'de ve dünyada katma değer üretmenin yolunun inovasyona yatırım yapmaktan geçtiğini söyledi.

Bu anlamda da kendilerinin firmaları, Ar-Ge'ye, inovasyona yatırım yapmaları için teşvik ettiklerini belirten Varank, şunları kaydetti:

"Bu hem yerli hem de yabancı firmalar için geçerli. Bugün de, seneye Türkiye'deki 20. yılını kutlayacak olan Huawei'i ziyaret ediyoruz. Türkiye'de Ar-Ge'ye yatırım yapan en önemli global firmalardan biri. Türkiye'de yazılım alanına yoğunlaşmış şekilde, bir Ar-Ge merkezleri var. Şu an 880, bu sene 900'e ulaşacak Ar-Ge mühendisi ile hem Türkiye'de çözümler üretiyorlar hem de burada ürettikleri çözümleri, globale, dünyaya satıyorlar. Bu manada Huawei'in Ar-Ge Merkezi'nin, Türkiye'de, Türk mühendisleri ile katma değer üretmesi elbette bizim açımızdan çok önemli. Görüşmemizde, buradaki faaliyetlerini daha da artıracaklarını dile getirdiler. Şu an dünyada Huawei'in yazılım alanında en büyük ikinci Ar-Ge Merkezi Türkiye'de. Seneye muhtemelen bu, birinci sıraya yükselecek. 5G dünyası ile birlikte yazılım alanında da özellikle uygulamalar alanında tüm hayatı etkileyecek yeni yazılımlar, yeni çözümler piyasaya çıkıyor."

Buradaki Ar-Ge Merkezindeki Türk mühendislerin 5G'ye dönük çalışmalar yaptığına dikkati çeken Varank, burada ürettikleri ürünlerin de dünyaya satıldığının altını çizdi.

"Türkiye'de Ar-Ge'ye yatırım yapan firmalarımıza çok ciddi destekler veriyoruz"

Bakan Varank, "Türkiye'de Ar-Ge'ye yatırım yapan firmalarımıza çok ciddi destekler veriyoruz. Vergisel avantajların yanında, bizzat yatırımlarına destek veriyoruz. Burada Ar-Ge yapan firmalara, TÜBİTAK aracılığıyla desteklerimiz mevcut." dedi.

Huawei Ar-Ge Merkezi'nin şimdiye kadar 15 TÜBİTAK projesi yürüttüğünü bildiren Varank, şu anda yine TÜBİTAK'ın Sanayi Doktora Programı kapsamında, Huawei'in yetiştirdiği doktora öğrencileri bulunduğunu, bunların mezun olduktan sonra Huawei'de çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Bakan Varank, şunları söyledi:

"Tabi ki biz global firmaların burada özellikle Ar-Ge'ye yatırım yapmalarını çok önemsiyoruz. Birçok firma şu anda mühendislik faaliyetlerini ülkemize taşımaya devam ediyorlar. Dünyanın en önemli mühendislik firmalarının ofisleri Bilişim Vadisi'nde açılmaya başladı.

Orada Türk mühendisleri eliyle yaptıkları, mühendislik, Ar-Ge faaliyetlerini ürüne dönüştürerek, sadece Türkiye'de değil, dünyada kullanıyorlar. Bu alanlara yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yerli ya da yabancı bütün firmalarımızı Türkiye'de Ar-Ge'ye, inovasyona yatırıma teşvik etmeye devam edeceğiz. Bu manada da global firmaları her zaman ülkemizde görmek istiyoruz."

Bakan Varank, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ı arayarak projenin sağladığı faydalar hakkında bilgi aldı

Bakan Varank, Huawei'in Konya Büyükşehir Belediyesi için yerel bir iş ortağı tarafından hayata geçirilen akıllı ulaşım projesi ile ilgili sunum esnasında, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı arayarak, projenin sağladığı faydalar hakkında bilgi aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, projenin Konya tramvay hattında 8 kavşakta uygulandığını ve akıllı sinyalizasyon ile ortalama yolculuk süresinin 59 dakikadan 42 dakikaya ineceğini aktardı.

Ziyaret esnasında Bakan Varank'a sunumu gerçekleştirilen ürünler arasında, Huawei Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen dünyada yüksek kullanıma ulaşan Petal Harita ve Arama Uygulaması, çevrim içi iş görüşmesi ve işe alım platformu Talent Interview, iş sağlığı ve güvenliği için yapay zeka destekli WeSight Uygulaması, VR ile güçlendirilmiş sanal emlak uygulaması ve uçtan uca bir test otomasyon çözümü olan Supreme Test yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Huawei Ar-Ge Merkezi'ni ziyaret etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Huawei Ar-Ge Merkezi'ni ziyaret etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Huawei Ar-Ge Merkezi'ni ziyaret etti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Huawei Ar-Ge Merkezi'ni ziyaret etti

Araştırma Geliştirme, Türkiye, Yatırım, Huawei, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Huawei Ar-Ge Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika


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