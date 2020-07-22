Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi'nin... - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi'nin...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi'nin temel atma törenine katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi'nin temel atma törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 07:27 Kaynak: AA
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