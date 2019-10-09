Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(İnsansız iş makineleri) cuma günü birliklerine teslim edilecek...
29 dakika önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(İnsansız iş makineleri) cuma günü birliklerine teslim edilecek ve nerede ihtiyaç varsa bu araçlar kullanılmış olacak.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:02 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "(İnsansız iş makineleri) cuma günü birliklerine teslim edilecek ve nerede ihtiyaç varsa bu araçlar kullanılmış olacak."
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