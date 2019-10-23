Son Dakika Haberleri: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Kalkınma önce yerelden başlar"
Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Kalkınma önce yerelden başlar'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Kalkınma önce yerelden başlar"

50 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANTALYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖREX 10. Yöresel Ürünler Fuarı açılışında konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANTALYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖREX 10. Yöresel Ürünler Fuarı açılışında konuştu. (1)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Kalkınma önce yerelden başlar

Mustafa Varank, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:20 Kaynak: AA
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