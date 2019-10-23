Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Kalkınma önce yerelden başlar"
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANTALYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖREX 10. Yöresel Ürünler Fuarı açılışında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:20 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye gelişi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANTALYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖREX 10. Yöresel Ürünler Fuarı açılışında konuştu. (1)
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