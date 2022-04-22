Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Karaman'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Karaman'da ziyaretlerde bulundu

22.04.2022 14:55
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Karaman'da ziyaretlerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karaman'da Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti ve MHP İl başkanlıklarını ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karaman'da Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti ve MHP İl başkanlıklarını ziyaret etti.

Varank, bazı temaslarda bulunmak ve MEVKA-KOP Başkanlığı Karaman Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katılmak üzere geldiği kentte, Valiliği ziyaret etti, Vali Mehmet Alpaslan Işık ile görüştü.

Ardından Karaman Belediyesini ziyaret eden Varank, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'dan kentte yapımı devam eden ve yapılması planlanan projelere ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra Aktekke Camisi'nde cuma namazını kılan Bakan Varank, ardından AK Parti Karaman İl Başkanlığını ziyaret ederek, Başkan Abidin Çağlayan ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Bakan Varank, daha sonra MHP Karaman İl Başkanlığına geçerek, Başkan Mahmut Ünüvar ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti.

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Milliyetçi Hareket Partisi, Mustafa Varank, AK Parti, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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