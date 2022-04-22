Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Karaman Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika
Üye Girişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Karaman Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde konuştu: (1)

22.04.2022 16:37
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Karaman Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde konuştu: (1)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 milyon hanenin elektriğinin kesik olduğuna ilişkin paylaştığı bilginin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Enerji Bakanımız bir açıklama yaptı, tüm Türkiye'de abone gruplarında sadece 278 bin abonenin...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 milyon hanenin elektriğinin kesik olduğuna ilişkin paylaştığı bilginin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Enerji Bakanımız bir açıklama yaptı, tüm Türkiye'de abone gruplarında sadece 278 bin abonenin elektriği kesik. 4 milyon nerede, 278 bin nerede? Yalanla siyaset olmaz." dedi.

Varank, MEVKA-KOP Başkanlığı Karaman Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 20 yıllık dönemde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde büyük kalkınma hamlelerini hayata geçirdiğini söyledi.

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan kentleşmeye, sanayiden teknolojiye kadar birçok alanda devrim niteliğinde atılımların yapıldığını belirten Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu çabalarımız neticesinde elde ettiğimiz başarıların, kaydettiğimiz ilerlemelerin en yakın şahitleri sizlersiniz. Bizim devraldığımız Türkiye ile bugünün Türkiye'si arasında hangi açıdan bakarsanız bakın kıyaslanamayacak derecede büyük fark var. İçeriden ve dışarıdan yapılan tüm engellemelere rağmen ülkemiz üretimde, istihdamda, ihracatta, milli gelirde rekorlar kırarak bugünlere geldi. Hamdolsun aynı kararlılıkla da yolumuza devam ediyoruz."

Varank, ülkenin her şehrinin bu büyüme ve ilerlemeden azami ölçüde faydalanabilmesi gayretinde olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şehirlerimizi ve bölgelerimizi ülke ekonomisinin yapı taşları olarak görüyoruz. Onlar ne kadar güçlü olursa ülkemizin ekonomisi de o derece güçlü olur. Bu nedenle hükümetlerimiz döneminde bölgesel kalkınma yaklaşımını temel bir politika alanı olarak belirledik. Bakanlığımız himayesinde yürütülen bu politika ile şehirlerimizin potansiyelini harekete geçirmek ve rekabet güçlerini artırmak üzere çok yoğun mesai harcıyoruz. Kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimiz aracılığıyla sayısız planlama ve analiz çalışması yapıyoruz."

Kendileri icraata devam ederken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Güneydoğu'da vatandaşlara "Bize buraları verin, bize buradaki belediyeleri verin. Biz burada güneşten enerji üreteceğiz. Bu enerjiyi de çiftçilere bedava vereceğiz." dediğini söyleyen Varank, şunları aktardı:

"Bir icraat var mı? Yok. Ancak işkembeden atma var. Ana muhalefetin şu anda İzmir'de belediye elinde, Aydın'da, Mersin'de, Adana'da, Antalya'da belediye elinde ve buralar tarım kentleri. Buralarda çiftçiler var. Madem belediyeler bedava elektrik verebiliyor, hadi kurun santralleri çiftçilere bedava elektrik verin. Elinizi kim bağlıyor? Neden çiftçiler arasında ayrım yapıyorsunuz? Belediyeyi almak için bu yalanı uydurup çiftçileri mi kandıracaksınız, vatandaşları mı kandıracaksınız? Bizim böyle sallamasyonlara karnımız tok."

"Siyaset icraatla, projelerle yapılır"

Bakan Varank, siyasetin sahada yapılması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Siyaset icraatla, projelerle yapılır. Burada olduğu gibi 37 projenin açılmasıyla yapılır. Önümüzdeki dönemde destekleyeceğiniz projelerin imzasını atmakla yapılır. Yalan söyleyerek belki saf, temiz vatandaşlarımızı kandırabilirsiniz ama siyasette yol alamazsınız. İşte bugün bir tartışma var; sayın Kılıçdaroğlu elektrik parasını ödemediği için elektrikleri kesildi. Sayın Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki; '4 milyon abonenin Türkiye'de elektriği kesik.' Enerji Bakanımız bir açıklama yaptı, tüm Türkiye'de abone gruplarında sadece 278 bin abonenin elektriği kesik. 4 milyon nerede, 278 bin nerede? Yalanla siyaset olmaz. Biz bu ülke için, bu şehir için çalışmaya devam edeceğiz."

(Sürecek)

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi, Bakan Dönmez kesinti yapılan hane sayısını açıkladı: 268 bin Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi, Bakan Dönmez kesinti yapılan hane sayısını açıkladı: 268 bin CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması CHP Grup Başkanvekili Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Varank, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Karaman Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika


Son Dakika
16:28 Bahçeli elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlar...
16:19 TİP lideri Erkan Baş sosyalist bıyığı hakkında konuştu: Babama özenip bıraktım, keşke iddiada kaybedip kessem!
16:19 Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im
16:13 2 yaşındaki erkek çocuğu annesinin sevgilisinin cinsel saldırısına uğradı: Saldırgan hakkında 60 yıl hapis istendi
15:58 Rusya "aldık" demişti ama Zelenski Mariupol'ün direndiğini açıkladı
15:56 İtalya'dan, Konyaspor'un yıldızına büyük teklif! Anlaşma sağlanırsa rekor kırılacak
15:52 Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk, 3 daireyi küle çevirdi
15:22 Burak Elmas'ı çıldırtan sözler! Başkan adayının "Masaya yumruk bekliyoruz" çıkışına cevap verdi: Herkes yerini bilsin
15:22 Kılıçdaroğlu'na faturasının ne kadar geldiği sorusuna cevap veremedi: Otomatik olarak yatırılıyor
15:10 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz, "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet aldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 16:42:19. #1.12#
SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Karaman Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement