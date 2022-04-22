Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Karaman Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 26 kalkınma ajansı vasıtasıyla kamu, sivil toplum ve özel sektörden gelen 24 binden fazla projeye 15 milyar liranın üzerinde destek sağladıklarını, kamu kurumlarının, mahalli idarelerin ve üniversitelerin 6 bine yakın projesini hayata geçirdiklerini bildirdi.

Varank, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (MEVKA-KOP) Karaman Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, Karaman'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

81 ilin tamamında kapsamlı destek programları uyguladıklarını ve etkili yatırımlar yaptıklarını belirten Varank, "Bugüne kadar 26 kalkınma ajansımız vasıtasıyla kamu, sivil toplum ve özel sektörden gelen 24 binden fazla projeye 15 milyar liranın üzerinde destek sağladık. Benzer şekilde, 4 bölge kalkınma idaremizle kamu kurumlarının, mahalli idarelerin ve üniversitelerin 6 bine yakın projesini hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Varank, Mevlana Kalkınma Ajansı ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi faaliyet alanında yer alan Karaman'ın da bu desteklerden faydalandığını, bugün bu kurumların destekleriyle hayata geçen 37 projenin resmi açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye'nin bütün illeri için yatırımlara ve projelere hız kesmeden devam ettiklerini aktaran Varank, şöyle konuştu:

"Karaman'da eğitimden tarıma, kırsal kalkınmadan turizme kadar birçok alanı ilgilendiren 37 projenin yatırım tutarı 33 milyon liranın üzerinde. Tarımın Karaman ekonomisinde ağırlığı büyük. Son dönemde sanayi anlamında çok başarılı atılımlar elbette yapıldı ama tarım ve tarıma dayalı sanayi hala lokomotif sektör. Pandemi süreci, tarımın ne kadar stratejik bir alan olduğunu bir kez daha gösterdi. Dolayısıyla Karaman gibi illerimizde tarımsal üretim potansiyelinin daha da ileri taşınması ülkemiz için kritik. Bu nedenle biz de Karaman'da tarımsal sulama projelerine ağırlık verdik."

İl genelindeki 19 farklı köy ve beldede modern sulama altyapısı kurduklarını söyleyen Varank, sulu tarımı kolaylaştıran bu projeler sayesinde Karaman'ın tarımsal üretiminin katlanarak artmasını beklediklerini vurguladı.

"Toplam bütçesi 16,3 milyon lira olan 6 projeyi daha şehrimize kazandıracağız"

KOP Bölge Kalkınma İdaresi ile tarıma ağırlık verirken, Mevlana Kalkınma Ajansı ile de sosyal kalkınma konularında çalıştıklarını anlatan Varank, şunları kaydetti:

???????"37 projeyi ilimize kazandırdık ama bizim Cumhurbaşkanımızdan öğrendiğimiz bir mottomuz var biliyorsunuz. Nedir o? Durmak yok yola devam. Maşallah hem Mevlana Kalkınma Ajansımız hem de KOP idaremiz adeta hayırda yarışıyor. İlimizin kalkınmasına hizmet edecek yeni projeleri de bugün itibarıyla başlatıyorlar. Bu vesileyle ben de buradan iki güzel müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. KOP idaremize sunulan ve Karaman'ın ekonomisine katkı sağlayacak olan 2022 yılı projelerini dün buraya gelmeden onayladım. Bu kapsamda toplam bütçesi 16,3 milyon lira olan 6 projeyi daha şehrimize kazandıracağız. Bunlardan 2 tanesi yine sulama altyapısıyla ilgili. Yaklaşık 12 milyon lira bütçesi olan bu projelerle 167 hektar alanı daha modern sulama sistemlerine kavuşturacağız. İdaremizin destekleyeceği diğer 4 proje de bitkisel üretim ve hayvan refahına yönelik. Mevlana Kalkınma Ajansımızın müjdeleriyle devam edecek olursak, Ajansımız da İl Özel İdaresiyle birlikte Karaman'ın turizm potansiyelini ileri taşıyacak yeni bir proje başlatıyor. 10 milyon lira bütçeli bu projeyle ildeki iki önemli turizm bölgesi olan Karadağ Değle Ören Yeri ve Manazan Mağaraları'nda üstyapı ve peyzaj düzenlemeleri yapılacak. Böylece bu alanlar turizme açılacak, Karaman daha fazla turizm geliri elde edilebilecek. Her iki kurumumuz adına müjdesini verdiğim bu projelerin imza törenlerini de bugün burada huzurlarınızda gerçekleştireceğiz."

(Bitti)